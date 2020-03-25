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Zeytinyağlı Bakla Tarifi

Taze baklanın tam zamanı... Zeytinyağlı bakla nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz?

25.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:46

Taze baklanın tam zamanı... Zeytinyağlı bakla nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir, pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Antakyalı Ümit Uzunoğlu'ndan çok beğeneceğiniz zeytinyağlı bakla tarifi sizlerle...

Zeytinyağlı Bakla Malzeme Listesi:

*1/2 kg taze bakla

*1 tatlı kaşığı biber salçası

*1 kaşık domates salçası

*1 çay bardağı zeytinyağı

*1 çay kaşığı şeker

*4 diş sarımsak

*2 soğan

*2 limon

*tuz

Üzeri İçin:

1 kase yoğurt

5-6 diş sarımsak

dereotu

Afiyet olsun...

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Zeytinyağlı Bakla Tarifi

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : TV

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