ZF IAA 2019'da geliştirdiği yeni teknolojileri sergiliyor

ZF, Frankfurt'taki IAA 2019 Otomobil Fuarında Geliştirdiği Yeni Teknolojileri Sergiliyor

#MobilityLifeBalance temalı iletişim kampanyası, ZF'nin geliştirdiği teknolojilerin mobiliteyi herkes için özel ve toplumsal hayatta mümkün kıldığını vurguluyor.

Sektörün büyük üreticilerinden Fiat Chrysler'in (FCA) ZF'yi ana otomatik şanzıman tedarikçisi olarak belirlemesi firmanın teknolojiye açıklık stratejisinin bir göstergesi.

Friedrichshafen/ Klettwitz ZF, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Frankfurt Otomobil fuarında yeni nesil mobilite çözümlerini sergileyecek. Grup, başlattığı ürün atılımları ile hibrit ve elektrikli araçlar, aktif şasi sistemleri, entegre güvenlik ve otonom sürüş için daha cazip çözümler içeren portföyünü genişletmektedir. ZF bu sayede odak noktasını, tüketiciye vaat edilen ile gerçek hayattaki mobilite arasındaki dengesizliğin ele alındığı #MobilityLifeBalance kampanyasında da öne çıkarılan, son kullanıcıların mobilite isteklerine doğru kaydırıyor.

Teknoloji grubunun bu stratejik hareketi ile artık daha iyi ve daha sürdürülebilir mobilite çözümlerinin sunulması hedefleniyor. ZF araç teknolojisi için düzenlediği iletişim kampanyası ile bu konuyu öne çıkarıyor. ZF Friedrichshafen AG Yönetim Kurulu Başkanı Wolf-Henning Scheider şunları söyledi: "Geliştirdiğimiz çözümlerle, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir mobilite imkanı sunabiliyoruz. Hedefimiz güvenli mobilite, otonom, konforlu ve uygun fiyatlı çözümler. Herkes için, her yerde, her zaman. Bunu ancak, gerçekleştirdiğimiz inovasyonlarla pazarı ikna etmeyi etkin şekilde sürdürebilirsek başarabiliriz."

Tamamen elektrikli ve hibrit

ZF elektromobilite alanında iki koldan ilerliyor. Plug-In Hibrit araçlar için sunduğu yeni 8 vitesli otomatik şanzıman ile elektrikli araçlar segmentinde yeni nesil bir grubun temelini atıyor. Yeni hibrit sistem yüksek performansı yalnızca elektrikli tahrikle sağlıyor. Bu tamamen akü ile çalışan araçlar ve uygulama biçimleri için etkin bir alternatif. Otomobil üreticileri, yeterli akü kapasitesi bulunduğu sürece, daha uzun yolculuklar ve daha yüksek performans için konvansiyonelmotoru da bulunan elektrikli araç "EVplus" 'ı müşterilerine sunarken bu çözümü kullanabilirler. Modüler yapı blokları sistemi ile üreticilere tam esneklik sağlanıyor. Fiat Chrysler'in (FCA), küresel otomatik şanzıman tedarikçisi alanında ZF'yi tercih etmesi ve bir diğer uluslararası üretici BMW'ninyeni nesil 8 vitesli şanzımanı tercih etmesi, bu çözüme olan rağbetin giderek arttığını gösteriyor..

İki vitesli elektrikli sürüş sistemi, verimi ve menzili arttırıyor

ZF, hibrit tahrik sistemine paralel olarak, tamamen elektrikle çalışan aksamlar da geliştiriyor. Bu alanda binek otomobiller için geliştirilen yeni elektrikli iki vitesli tahrik sisteminin dünya çapındaki lansmanı önemli bir adım. Bu kompakt konseptte, maksimum 140 kW (190HP) güç sağlayan elektrik motoru, iki aşamalı şalter elemanı ve güç elektroniği bir araya geliyor. Bu sayede batarya şarj aralığı, tek kademeli bir sürüş sistemine göre %5'e kadar artırılabiliyor.

Otonom sürüş için sistem çözümleri

"Flying Carpet 2.0" sezgisel şasi sisteminde; kontrol süspansiyonu, fren ve direksiyon sistemlerini kontrol eden kapsamlı sensörler ve akıllı algoritmalar kullanılmaktadır. Bu da araç üst yapısını, bozuk yollardan ve dinamik sürüş etkilerinden büyük ölçüde kurtarıyor. Daha fazla konforun yanı sıra, daha iyi kullanım ve güvenlik de sağlıyor. Özellikle tam otomatik ve otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesinde konfor büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu sayede araçta geçen zaman, okuma ve dinlenme gibi etkinlikler için kullanılabilmektedir.

ZF; araçların görmesini, düşünmesini ve hareket etmesini sağlayan eşsiz çözümleri sayesinde otonom sürüşte öncü sistem çözümleri tedarikçisi konumuna gelmiştir. Tam kapsamlı sistemleri arasında sensörler ve farklı performans seviyelerinde çalışan ZF ProAI merkezi bilgisayarı yer almaktadır. ZF çözümleri bu sayede ölçeklenebilir, esnek ve farklı pazar segmentlerine uygun hale gelebilir. Bu da otomobil üreticilerinin Euro NCAP 2022 standardının temel şartlarına uymalarını sağlıyor. ZF coPilot ile otonom sürüş işlevleri SAE Seviye 2+'da çalışabilir. ZF ProAI RoboThink, yolcu ve yük araçları için, Seviye 4 ve 5'i, bir diğer deyişle otonom sürüş imkanı sağlayan yüksek performanslı bir versiyondur. ZF, WABCO'yu satın alarak bahsi geçen bu teknolojilerin ve tam otomatik sürüş sistemlerinin ticari araçlar için de sunulmasını hedeflemektedir.

ZF #MobilityLifeBalance iletişim kampanyasını başlatıyor

Grup ayrıca #MobilityLifeBalance girişimini başlattı. Bu çalışmada günümüz trafik koşullarının, tüketicilerin mobilite ihtiyaçlarına göre nasıl dengesiz bir durumda olduğunu gösteren verilerden yararlanılmaktadır. Böylece, teknik çözümlerin bu dengeyi sağlamaya nasıl yardımcı olabileceği gösterilmektedir. www.mobilitylifebalance.com adresinden ve #MobilityLifeBalance hashtag'i ile sosyal medyada daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

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ZF, "Yeni Nesil Mobilite" çözümleri sunuyor. Binek otomobillere yönelik hibrit ve elektrikli tahrik sistemleriyle ilgili ürün kampanyası, otomatik sürüş için sistem çözümleri, entegre güvenlik ve yenilikçi şasi teknolojileri gibi inovasyonları içeren dört prototip test aracı geliştirilmiştir.