ZGC geleneksel iftar programıyla gazetecileri ağırladı

Kaynak: İHA

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel iftar programıyla gazetecileri ağırladı. Programda konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, gazetelerin ve gazetecilerin refah düzeyinin yükselmesi adına mücadele ettiklerini vurguladı.ZGC'nin bu yılki geleneksel iftar programı TTK Yayla Konağı bahçesinde gerçekleştirildi. İl genelinde görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerinin ilgi gösterdiği programa TTK İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nida Şentürk, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak da katıldı.Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından yapılan dualarla iftar yemeği yenildi. Ardından konuşma yapan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti geleneksel iftarına hoşgeldiniz, tüm meslektaşlarımı ve çok değerli konuklarımızı selamlıyorum. Bugün ZGC olarak geleneksel iftarımız gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile geçmiş Kadir gecemiz de kutlu olsun. Ramazan sonuna yaklaşırken bayram heyecanını da tabi ki yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl geleneksel iftarımızı 2 Haziran günü gerçekleştirdik. Bugün ise 1 Haziran. Tam bir yıl geçti. Bir yılda çok şeyler yaşadık ve gördük. Bildiğiniz gibi, 2018 yılında 33. Olağan genel kurulumuzu yaptık. Üç yıllık görev süremiz de başladı. Zaman sürecinde tüm verdiğimiz sözleri de tutma adına çalışmalarımızı tabi ki sürdürüyoruz.2018 yılı Ekim ayında TGF olağan genel kuruluna katıldık. Beş delege ile temsil edildik ve asil yönetim kuruluna ve diğer kurullarında meslektaşlarımız yer aldı. TGF, TGC Basın Vakfı ve TDGF asil yönetim kurularında icra görevlerimiz devam ediyor. Birçok ülke geneli ciddiyeti ile bilinen önemli ve değerli basın kuruluşlarından da ZGC adına davetler alıyoruz. Bu durumda bizler adına sevindirici gelişmeler olarak adlandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.'Gazete ve gazetecilerin sorunları'Gazetelerin ve gazetecilerin refah düzeyinin yükselmesi adına mücadele verdiklerini belirten Akbıyık, şöyle devam etti:"2019 yılına geldiğimiz de gazetelerimiz, geçmiş bir yılda çok büyük maddi sorunlarla karşılaştı.Yaşadığımız ekonomik kriz, darboğaz, döviz kurlarının aşırı yükselmesi bizleri hammadde maliyetinde çok büyük sorunlarla karşılaşmamıza vesile oldu. Süreç zarfında zaman dahlinde sorunları kısmen aştık, tamamı ile rahata da erdiğimizi ise söyleyemeyiz. Bizler gazetelerin ve gazetecilerin yaşaması ve refah düzeyinin yükselmesi adına mücadele ediyoruz. Gazeteci örgütlerinin en büyük görevi ve yapması gereken de budur. Kağıt fiyatlarının aşırı yükselmesi, kalıp fiyatlarının tavan yapması maliyetlerin ise son derece açık farkla yükselmesi bizleri sayfa azaltmaya ve tiraj düşürmeye sevk etti.Tabi ki bununla birlikte kazanımlarımız da oldu. Çok uzun süredir uğraştığımız, ilan gelirlerimize iki kere önemli oranlarda fiyat artışı geldi. Bu durum karşısında sevindik, yatırımların azalması ve ilanlarında düşük düzeyde seyretmesi bizlerinde gelirlerinin daha da azalmasına etken oldu. Aboneler de KDV oranının sıfıra çekilmesi bizler adına olumlu gelişmeydi. Personel maliyetleri artarken, vergi ve stopaj yükselirken, sigorta ödemelerin de önemli yüksek oranı görüyoruz. Yıpranma payı olan mesleğimizde, İŞKUR önemli katkı veriyor, İŞKUR gazete sektörüne tam 9 ay bir çalışma katkısı veriyor. Bunu daha çok kullanmalıyız. Yakın dönemde KOSGEB kanalı ile yeni istihdam seçeneği açıklandı. Bu durumdan çok da yararlanamadık, burada işçi çıkartarak, yeni personel alımının önünün açılmasının yanlış olduğunu, mevcut çalışanlara ilaveten yeni istihdamların yaratılmasının ve mevut çalışanların bu haktan yararlanmasının verimli olacağını ifade ettik. Bu konuda halen daha somut bir gelişmeyi göremedik. Şu bilinmelidir ki, gazete sektörü çok vasıflı bir camiadır. Gazeteci yetiştirmek çok da kolay değildir, mesleğimiz de görev yapan gazeteciler çok da kolay yetişmiyor. 2019 yılının ikinci yarısına geldiğimiz de problemlerimiz de artarak sürüyor. Devam ediyor. Yeni çıkacak yargı reformuna tabi ki evet diyoruz, bir tek hayır dediğimiz konu, yeni yargı reformunda gazetelerde yayımlanan icra ilanları, gayrimenkul satış ilanları kaldırılıyor, elektronik ortamda, adli mercilerin sitelerinde yayımlanması ifade ediliyor. Buna karşın mücadelemizi özellikle ilimiz ve bölgemizde ki vekillerle istişare ederek, bu maddenin geçmesini durdurmamız gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."'Sarı basın kartları Temmuz ayında'Sarı basın kartları ile alakalı çalışmaları da aktaran ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Sarı basın kartları değişiyor, mavi renk düşünülüyor, sarı kalsın diye önemli görüşlerimiz var. Temmuz ayında yeni kartlar gelecek. Sürekli ve sarı basın kartlarımız değişecek, yeni kart almaya hak kazanan meslektaşlarımızın da başvuruları Temmuz ayında komisyon ile verilecek, yeni komisyon belirleme çalışmalarının da sürdüğünü biliyoruz. Sarı basın kartı olan her meslektaşımız gri pasaport alsın, almalı. Hizmet pasaportunda çalıştığı gazete görev yazısı yazabiliyor, istenirse üyemiz ise ZGC olarak bizlerde yazabiliyoruz. Hizmet pasaportunu tüm sarı basın kartlı üyelerimizin çıkarmasını ısrarla söylüyorum. Tüm dünya' da vizesiz giriş hakkımız var. Ayrıca pasaport çıkarma maliyeti de sadece cüzdan ödemesi yapılıyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ve görevlendirmeler de üyelerimize de öncelik vereceğiz.Eğitim durumu nedeni ile sarı basın kartı almayan meslektaşlarımız için girişimlerimiz sürüyor, temmuz ayında bu konuda sonuçlanacaktır" ifadelerine yer verdi."ZGC TOKİ basın sitesinde mutlu sona yaklaşıyoruz"Çılgın proje olarak nitelendirdikleri ZGC TOKİ Basın Sitesi'yle alakalı son gelişmeleri aktaran Başkan Akbıyık şöyle devam etti:"ZGC TOKİ Basın sitesi bizim çılgın projemiz. ve mutlu sona yaklaşıyoruz.2012 yılı bir Ağustos ayı, mübarek ramazan ayında bu müjdeyi sadece düşünce adına ve gerçekleştirme adına vermiştik. O günlerden bugüne gelindi. Her ramazan ayında konut projemizi konuştuk ve. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Çok uzun bir süreç, artık bayramdan sonra kesin sözleşmelerimizi yapacağız. ve inşallah konutlarımıza kavuşacağız.110 gazeteci konut sahibi olacak. Bu arada tabi ki konut projemizde o kadar çok sorunlarla karşılaştık ki, hangi birini anlatayım birkaç kere fabrika ayarlarına döndük bile diyebilirim. Hep başa sardık, hep başa sardık. Yılmadık, bıkmadık, usanmadık ve mutlu sona ulaştık.Son adımda ise konut maliyetleri ile tarafımıza bildirildi. Resmen şok olduk, 2+1 daireler 140 bin ile 199 bin, taksitler ise 850 ile 950 TL. 3+1 ise 210 bin ile 285 bin arası değişiyordu, taksitler ise 1700 - 2200 gibi anormal fiyatlar içeriyordu. Alt gelir gurubu dairelerde peşinat yüzde 12, orta gelir gurubu ise peşinat yüzde 10 olarak belirlenmişti. Önce TOKİ Halkalı/ İstanbul merkezi üç sayfalık çok önemli bir rapor yazdım. Daha sonra bu rapor çerçevesinde Ankara da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdim.Burada bir not ilave edeyim. Vaktimiz çok sınırlıydı ve ödemeler başlıyordu, zamana karşın yarışıyorduk, sözleşme imzalandığı an geri dönüşü yoktu. Ankara da Meclis başkanımız güçlü devlet adamı Köksal Toptan ile görüştüm, aynı zamanda bir önceki Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanım Çetin Gürol' da davetim üzerine Ankara'ya geldi. Köksal Toptan başkanımla yaptığım görüşmede yer aldı. Konuyu anlatarak doğrudan bilgi sahibi olmamıza çok yardımcı oldu. Sayın Başkan Toptan bize TOKİ başkanından randevu aldı. Görüştük. ve konuyu bizlerin raporu doğrultusunda çözülmesini sağladık. TOKİ başkanımız Ömer Bulut, bizim ilk projemizi de onaylayan çok değerli isim. Yeni başkan oldu, hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimiz de ilettik. TOKİ Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda, yeniden konut maliyetleri değerlendirildi, şerefiyeler gözden geçirildi, Kocaeli basın sitesinin fiyatları emsal alındı, TOKİ Başkanımız özel indirimini bizle için kullandı, şükran duyuyoruz, İstanbul'dan gelen mimar bir uzman yerinde daireleri inceleyerek, deniz cephe ve kara cephe tespit ederek fiyatlarımız belirlendi. Yeni fiyatlarımız, 2+1 daireler 116 000- 158.000 TL. taksitler ise 588- 750 gibi yaklaşık fiyatlar, 180 ay vade, 3+1 için ise 190 bin ile 212 000 TL. Taksitler ise 900- 1055 TL arasında.Mutluyuz, gururluyuz, çok sevinçliyiz. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Başta Kamu Etik Kurulu başkanımız, güçlü devlet adamı ve yeni seçildiği Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğini de kutluyoruz, ilimiz adına çok büyük bir kazanç. Bizlere çok yardımcı oldu, her sorunumuz da bizzat devreye girdi, yürekten teşekkür ediyoruz, sağolsun, varolsun. TOKİ Başkanımız Ömer Bulut, projemizin başlangıcından bugünlere kadar bizlerleydi, her zaman yardımcı ve destek oldu, Zonguldak'a da özel bir ilgisi ve yakınlığı var. Yürekten teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız başdanışmanı Zonguldaklı ve Ereğlili bir isim Saadet Oruç hanımefendiye' de çok teşekkür ediyorum. Yanımız da olması manevi destekleri bizler için unutulmaz. Valilerimiz Erol Ayyıldız, ilk müracaatımızı imzalaması, Ali Kaban Valim, İstanbul Halkalı TOKİ merkezinde kredisi bizim için kullanması,Ahmet Çınar Valim, İstanbul/ TOKİ Halkalı merkezine birçok defa bizleri göndermesi ve yakinen ilgilenmesi, Erdoğan Bektaş Valimizin kura çekilişinde bizlerle olması ve katılımı Hepsine ayrı ayrı emekleri adına çok teşekkür ediyoruz. Mevcut vekillerimiz ve önceki milletvekillerimiz.Hepsinin ayrı ayrı emeği var. Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu, Hüseyin Özbakır'a teşekkürler ediyoruz. İl başkanımız Zeki Tosun' e ve merkez ilçe başkanı Mustafa Çağlayan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmiş dönem Belediye başkanımız Muharrem Akdemir'e ve bu dönem yeni seçilen Ömer Selim Alan başkanımız dan da yaptıkları ve yapacakları katkılar adına teşekkür ediyoruz. Daha önce ki dönemler de görev alan Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürümüz Hasan Öztürk' e de desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz..Ve son olarak ZGC yönetim, onur ve denetim kurulu ile üyelerimize de hep birlikte ve beraberce aldığımız kararlar adına çok teşekküre diyorum.""TOKİ ikinci etap ve tatil sitesi projesi"ZGC Başkanı Derya Akbıyık, diğer projeler ve çalışmalara ilişkin de şöyle dedi:"Son olarak, Zonguldak' ı temsil eden bir cemiyetiz. Gazete ve gazetecilere karşın sorumluluğumuz var. Tabi ki şehrimizin gelişimi ve büyümesi adına da görevlerimiz mevcut. Yalnız asli görevimiz tüzüğümüz gereği gazeteler ve gazeteciler ile sınırlıdır. Ne yapabiliriz çok önemlidir. Kısaca yaptıklarımızı herkes biliyor. Bundan sonra da yapacaklarımız var. Özellikle TOKİ ikinci etap ve tatil sitesi kurma projesi. Bu konuda çalışmalar sadece yüzeysel devam ediyor, ileri ki günlerde kapsamlı açıklamalarımız olacak. Burada şu notu iletelim, artık sadece üyelerimize ve protokol yaptığımız dernek üyeleri bu hayata geçireceğimiz çalışmalardan yararlanabilecektir. ZGC yayım organız gazetemiz çıkıyor. ZGC internet sitesi açıldı. Çok da takipçisi var. Basın büfesi ile ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. İş birliği ve protokol imzaladığımız dernekler ile güç birliği devam ediyor. İl geneli bazı dernekleri de görüyoruz. Gazeteci isimleri kullanıyorlar ama hiçbir faaliyetleri yok, bunu da görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız, bazı dernekler de önemli sanarak yer alıyorlar. Alsınlar onlarında icraatlarını görelim, sadece sansasyonel, fotoğraf çektirmekle bu işler olmuyor. Bir proje üretsinler bizlerde destek vererek, teşekkür edelim, her kes de etmesini bilmeli, bazı konularda bizlerinde yükü hafifletilmeli. Ereğli ilçemiz ile ilgili meslektaşlarımız adına yeni bir çalışma startını da yakında vereceğiz. Meslek adına ve dernek ismi ile yol alan işbirliğimiz haricinde ki, küçük ölçekli örgütler de bir şeyler yapsın, yapmalı. Anlatabildim diye düşünüyorum. Gezi, Eğitim, ödül töreni ve kültürel faaliyetler. Bu sene itibarı ile gezi, kültürel faaliyetler ve eğitim projelerimiz olsun, olmalı diye düşünüyoruz. BAKKA veya diğer kuruluşlardan destekle bazı çalışmalar yapacağız. Bu konuda bazı arkadaşlarımız çalışma grubu oluşturacak. Ayrıca AB projeleri çalışmalarını yapacağız. Birincisinde puanımız yetmedi. ZTSO başkanı bugün adına Sayın Metin Demir, proje ortağımız oldular. Başkan ve genel sekreter Muharrem Sarıkaya'ya AB projelerimizi gerçekleştirme adına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. AB proje çalışmalarımız Zonguldak Valiliği AB masası ile birlikte yürüteceğiz. Önümüz de ki günlerde gezi, eğitim ve kültürel faaliyetlerle ilgili de çalışma gurubu oluşturacağız. Meslek ödül töreni için de bir ön girişimimiz devam ediyor. Bu konuyu geçtiğimiz yıl gündeme getirmiştik. Eylül ayı gibi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca gazetelere kaynak adına çalışmalarımız sürüyor, abone olur, ilan olur, birçok maddi kaynaklar oluşturma çalışmalarımız da devam ediyor. BİK Zonguldak şube kapanıyor. Gelmesi için beş yıl uğraştık, gitmesi ise bir ay içinde oldu. Zonguldak yerel basını adına çok büyük bir kayıp olarak adlandırıyorum. Görev yapan müdürümüze ve uzman arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Bugün ki iftarımız için yayla konağını bizlere tahsis eden TTK Genel Müdürümüz Kazım Eroğlu'na, TTK İdari İşler Daire Başkanı Nida Şentürk'e teşekkür ediyoruz.Konak şefimiz Vacit Esen'e, teşekkür ediyoruz. Bugünkü hizmetlerinden dolayı yayla konağı aşçılarımıza ve personeli sağolsunlar. ZGC bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü saat 13 00 ile 17 00 arasında gerçekleştirilecektir. Tüm camiamızın bayramını kutluyorum, her şey gönlünüzce olsun." - ZONGULDAK