Ziçev'li Öğrenciler Bir Günlüğüne Belediye Personeli Oldu

06 Aralık 2018 Perşembe 15:36



06 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine "Belediyemizi tanıyalım" projesi kapsamında belediye müdürlüklerini tanıttı, öğrencilere bir günlük iş verdi.Engelliler Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinde bir günlük mesai yapan ZİÇEV öğrencileri moral depoladı. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden ZİÇEV öğrencileri, bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, Gölbaşı Seymenler Kapalı Pazar Yeri'nde sebze ve meyve tezgahlarını gezerek etiket denetimi yaptı, esnaflara kimlik takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazar yeri alanından Fen İşleri Müdürlüğüne geçen ZİÇEV'li öğrenciler, burada iş makinalarına binerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi kıyafeti giyen öğrenciler, çöp ve atıkların nasıl temizlendiği hakkında bilgi aldı, süpürge aracına bindi. Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü serasında sümbül soğanı eken ZİÇEV'li öğrenciler, ayrıca kompost makinasını kullandılar.Müdürlüklerde görevlerini bitiren ZİÇEV'li öğrenciler, ziyaret ettikleri Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'dan katılım belgelerini aldılar. Başkan Duruay, "Engelliler Günü Haftası dolayısı ile ZİÇEV'li öğrencilerimizle bir günlüğüne mesai arkadaşı olduk. Belediyemizi Tanıyalım projesi kapsamında müdürlüklerimizin çalışmaları hakkında bilgi alan, çalışmaları yerinde inceleyen öğrencilerimizle güzel bir geçirdik" dedi."Engellileri sosyal yaşama katmak herkesin sorumluluğudur"Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin herkesin sosyal sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Duruay, "Gölbaşı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. - ANKARA