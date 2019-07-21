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Zidane, Gareth Bale'in ayrılacağını açıkladı

Real Madrid'e 2013 yılında dünya rekoru kırarak 100 milyon euroya Tottenham Hotspur'dan transfer olan ancak taraftarla yıldızı barışmayan Gareh Bale'in takımdan ayrılacağı açıklandı.

21.07.2019 11:55

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Bayern'e 3-1 kaybedilen maçta yer almayan Bale için konuşan kulüp teknik direktörü Zinedine Zidane, "En kısa sürede ayrılmasını bekliyoruz. Yeni bir takıma transferi için çalışıyoruz. Bu herkes için en iyisi olacak" dedi.

Galli oyuncuyla kişisel bir sorunu olmadığını belirten Zidane, "Bazı şeylerin değişmesinin zamanı gelir. Bir karar vermek gerekiyor. Değişmeliyiz ve bu değişiklik teknik direktörle durumu bilen oyuncunun kararı. Durum değişecek. 24 veya 48 saat içinde olup olmayacağını bilmiyorum; ancak olacak. Bu herkes için daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

4 YILDA 79 MAÇA ÇIKABİLDİ

Son sezonunda sakatlıklar yaşayan ve çoğu sonradan olmak üzere Real Madrid ile 42 maça çıkan Gareth Bale, geçen sezon sık sık taraftarlarca yuhalandı. Sözleşmesinin bitimine 3 yıl olan Bale, son 4 yılda 79 maça çıkabildi.

MADRID 20 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI SERGİLEDİ

Bale'in çoğunluğu yedek kulübesinde geçirdiği geçen sezon Real Madrid, son 20 yılın en kötü peformansını sergiledi ve ligi 12 yenilgi 68 puanla ve 3. sırada tamamladı. Şampiyon Barcelona'dan 19 puan daha az toplayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise sürpriz bir şekilde yarı finalistlerden Ajax'a elendi.

Zidane, Gareth Bale'in ayrılacağını açıkladı

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Zinedine Zidane, Gareth Bale, Real Madrid, Spor

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