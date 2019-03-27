Zidane ile Mbappe Arasında Transfer Görüşmesi

Yeni teknik direktörü Zinedine Zidane ile birlikte yaz transfer dönemini hızlı geçirmesi beklenen Real Madrid'in Paris Saint Germain'in süperstarı Kylian Mbappe'yi istediği öne sürülüyordu. Son olarak Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football de İspanyol devinin 20 yaşındaki futbolcu için 280 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşündüğünü yazmıştı.

Konuyla ilgili olarak İspanya'da yayınlanan El Chiringuito programına konuşan gazeteci Eduardo Inda, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelerin başladığını ifade etti. Inda, Mbappe'nin vatandaşı Zidane ile görüştüğünü söylerken yıldız ismin Real'e gitmek için PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Real yönetiminin Katarlı Al-Khelaifi'yi transfer konusunda ikna edebilmek için James Rodriguez ve Isco'yu takasta kullanmayı teklif edeceği öne sürüldü. Monaco'dan PSG'ye 180 milyon euro karşılığında transfer olan dünyaca ünlü futbolcunun kulübüyle olan kontratı 2022 yazında sona eriyor.