Zidane, Real Madrid'le çıktığı 9 finalin hiçbirini kaybetmedi

Zidane, takımı Real Madrid'in dün akşam oynanan İspanya Süper Kupası Finali'nde Atletico Madrid'i golsüz berabere biten maçın ardından seri penaltı atışları ile mağlup etmesi sonucu kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane şu zamana kadar eflatun-beyazlıların başında çıktığı 9 final müsabakasının 9'unu da kazanma başarısı gösterdi. Zidane takımı Real Madrid ile çıktığı söz konusu 9 final maçı olan 2016, 2017, 2018 yıllarında 3 Şampiyonlar Ligi, 2016,2017'de 2 UEFA Süper Kupa, 2016, 2017'de 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2017, 2020 2 İspanya Süper Kupası finalinden galip çıkan taraf oldu.

Zinedine Zidane'ın Real Madrid ile kazandığı 9 final karşılaşması şu şekilde:

2016 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Real Madrid - Atletico Madrid: 2-2 (6-4)

2016 UEFA Süper Kupa: Real Madrid - Sevilla: 3-2

2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali: Real Madrid - Kashima Antlers: 4-2

2017 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Juventus - Real Madrid: 1-4

2017 UEFA Süper Kupa: Real Madrid - Manchester United: 2-1

2017 İspanya Süper Kupa: Real Madrid - Barcelona: 2-0/ 3-1 (TOPLAM: 5-1)

2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali: Real Madrid - Gremio: 1-0

2018 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: Real Madrid - Liverpool: 3-1

2020 İspanya Süper Kupası Finali: Real Madrid - Atletico Madrid: 0-0 (4-1)

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONCUSU

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane adeta bir kupa koleksiyoncusu. Real Madrid, Zidane'ın takımın başında olduğu iki dönemde (2016-2019/ 2019-...) kupaya doydu. 47 yaşındaki başarılı teknik adam, eflatun-beyazlılar ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 10 kupa kazanmayı başardı. Zinedine Zidane aynı zamanda bireysel olarak 2 kez yılın en iyi teknik adam ödülünü kazandı.

10 AYLIK AYRILIĞIN ARDINDAN GERİ DÖNDÜ

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine 4 Ocak 2016 tarihinde başlayan Zinedine Zidane, 3'üncü kez üst üstte kazandığı Şampiyonlar Ligi Finali'nin sadece 5 gün sonrası olan 31 Mayıs 2018 tarihinde kendi isteğiyle şok bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu süreçte o dönem İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yöneten Julen Lopetegui ve onun gönderilmesinin ardından altyapı antrenörlerinden Santiago Solari'yi takımın başına getiren Real Madrid, bir türlü başarıyı sağlayamamış ve eski göz ağrısına geri dönmüştü. Böylece, Zinedine Zidane'nın eflatun-beyazlılar ile ayrılığı sadece 10 ay sürmüştü.

ÜST ÜSTTE 3 KERE DEVLER LİGİ'Nİ KAZANARAK TARİHE GEÇTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 4 Ocak 2016'dan başlayıp 31 Mayıs 2018'de sona eren ilk döneminde eflatun-beyazlılar ile üst üstte 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu başaran tarihteki ilk teknik adam olmuştu.

Madrid ekibi, Fransız teknik adamla üst üstte 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak da tarihte bunu başaran tek takım olma unvanını elde etmişti. Real Madrid, sırasıyla 2016-17'de Atletico Madrid, 2017-18'de Juventus ve 2018-19'da Liverpool'u UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde saf dışı bırakarak kupayı üst üstte 3 kez müzesine götürmüştü.