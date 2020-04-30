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Zifte yapışan kaplumbağa kurtarıldı

Zifte yapışan kaplumbağa kurtarıldıÇANKIRI'da, zifte yapışması sonucu mahsur kalan kaplumbağa, kurtarılarak belediye rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.

30.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:36
Zifte yapışan kaplumbağa kurtarıldı
ÇANKIRI'da, zifte yapışması sonucu mahsur kalan kaplumbağa, kurtarılarak belediye rehabilitasyon merkezinde tedaviye alındı.
Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, dün öğle saatlerinde rehabilitasyon merkezi önünde, üzerine zift bulaşan kaplumbağayı gördü. Hareket etmekte zorlanan kaplumbağaya veteriner hekim müdahale etti. Solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen kaplumbağanın üzerindeki zift temizlendi. Solunumu düzene giren kaplumbağanın tedavisi sürüyor. Görevliler, kaplumbağanın zifte yapıştığını, bir vatandaş tarafından bulunarak rehabilitasyon merkezi önüne bırakıldığını tahmin ettiklerini söyledi.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşların duyarlılığı ile yerel yönetimin verdiği hizmetin birleşmesiyle her zaman yaşamsal bir enerjinin çıktığını belirterek, Özellikle salgın sürecinde vatandaşlarımızın diğer canlılara gösterdiği hassasiyet, insanlık adına onur ve gurur vericidir. Halkımızın duyarlılığına ve hizmetlerimize katkısına teşekkür ediyorum dedi. Zifte yapışan kaplumbağa kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çankırı, Güncel, Haber

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