Zifte Yapışan Köpek Yeni Yuvasına Kavuştu - Kocaeli

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde zift birikintisine yapışık bulunan köpek yavrusu, tedavisinin ardından yeni yuvasına kavuştu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki boş arazide zift birikintisine yapışık haldeki köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, köpeği ziftle birlikte bulunduğu yerden kaldırdı.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine getirilen köpeğin kafası, ayakları ve kuyruğu, burada ziftten kurtarıldı.Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen köpeğe, veteriner hekim ve görevli personel tarafından ılık suyla banyo yaptırıldı.Vitamin takviyesiyle güçlenen ve kısa sürede sağlığına kavuşan köpek yavrusu kısa sürede Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin maskotu oldu."Ziftcan" adı verilen yavru köpek, Kandıra ilçesinde yaşayan Bünyamin Akkül tarafından sahiplenildi.Akkül, "Benim için çok değerli Ziftcan'ı sahiplenmek. Büyükşehir Belediyesine sokak hayvanlarına gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.