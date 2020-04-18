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Ziftten kurtarılan 3 kaplumbağa doğaya salındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki saplandıkları ziftten kurtarılarak temizlenen ve tedavi edilen 3 kaplumbağa doğaya salındı.

18.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:50
Ziftten kurtarılan 3 kaplumbağa doğaya salındı
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarındaki saplandıkları ziftten kurtarılarak temizlenen ve tedavi edilen 3 kaplumbağa doğaya salındı.
Seydikemer'de vücutlarının büyük kısmı yol kenarındaki saplandıkları zifte bulanan kaplumbağaların bakım ve tedavileri Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı.
Üzerindeki ziftten kurtarılan 3 kara kaplumbağası DEKAMER'in bulunduğu ormanlık alanda doğaya salındı.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zifte bulanmış şekilde bulunan 4 kara kaplumbağasından 3'ünün merkezdeki tedavilerinin tamamlandığını söyledi.
Kaplumbağalardan birinin hayatını kaybettiğini belirten Kaska, "Her ne kadar organik çözücülerle üzerlerindeki ziftleri uzaklaştırmaya çalışsak da, hala ziftlerin izlerini taşıyorlar. Alternatif yöntemleri onlara zarar vermemek için kullanmayı tercih etmedik." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, Güncel
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