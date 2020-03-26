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Ziftten kurtarılan kaplumbağalardan biri öldü, köpek ve diğerlerinin tedavisi sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yola dökülen ziftten kurtarılan 5 kaplumbağadan biri öldü, diğer kaplumbağalarla köpeğin tedavisi devam ediyor.

26.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:47
Ziftten kurtarılan kaplumbağalardan biri öldü, köpek ve diğerlerinin tedavisi sürüyor
Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, yola dökülen ziftten kurtarılan 5 kaplumbağadan biri öldü, diğer kaplumbağalarla köpeğin tedavisi devam ediyor.

Seydikemer'in Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkiinde, kaza yapan kamyondan yola dökülen ziftten kurtarıldıktan sonra Fethiye'deki veterinere getirilen 5 kaplumbağadan biri öldü. Veterinerde vücutlarının büyük kısmı ziftten temizlenen kaplumbağalar, tedavilerinin devamı için Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki (DEKAMER) görevlilerine teslim edildi. Köpek de Göcek Mahallesi'ndeki bir grup hayvan sever tarafından tüylerinin temizlenmesi ve bakım için alındı.

Hayvanlara ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Osman Aydın Kara, kliniğe gelen 5 kaplumbağadan birinin öldüğünü, diğerlerinin ve köpeğin durumunun iyi olduğunu söyledi. Hayvanlara ilk ve tıbbi müdahaleyi yaptıklarını anlatan Kara, "Köpeğin genel sağlık durumu iyi. Öncelikle sıvı takviyesi yaptık. Uzun bir süredir aç kalmış. Yaklaşık 4 saat boyunca temizliğini yaptık. Köpeği alan vatandaşlar yavaş yavaş zifti temizleyecek. Daha sonra yine biz ayaklarında ve vücudunda bir yaralanma olup olmadığını kontrol edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ziftten kurtarılan kaplumbağalardan biri öldü, köpek ve diğerlerinin tedavisi sürüyor - Haberler

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