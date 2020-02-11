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Zigana Dağı'ndaki çığla ilgili açıklama

Gümüşhane karayolu Zigana Dağı'nda bu akşam yaşanan çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane'nin Torul İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.

11.02.2020 21:31 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:49Zigana Dağı'ndaki çığla ilgili açıklama
karayolu Zigana Dağı'nda bu akşam yaşanan çığla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane'nin İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş "Çığdan zarar gören araçlar oldu, ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik" dedi.

Karakaş, yaptığı açıklamada, yolun tek şeritten çığ sonrası ulaşıma açıldığını belirterek "Yol şuan için tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolda çığdan zarar gören araçlar oldu ama altta araç var mı yok mu henüz onu belirleyemedik. Vatandaş olabilir de olmayabilir de diyor. Bir aracın kar altında kalıp kalmadığı ile ilgili bir bilgi henüz bizde yok. Bu konuyu değerlendiriyoruz. AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri orada" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, Güncel

Kaynak: İHA

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