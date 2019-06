Zigana Dağında renk cümbüşü

Kaynak: İHA

Çağlar boyunca insanların limana ulaşmak için aşmak zorunda kaldığı ve sıradışı coğrafyası, endemik bitkileri, kendine has iklimsel özellikleri ve doğal güzellikleriyle Zigana Dağı bugünlerde sarı Zifin çiçeklerinin açması nedeniyle seyrine doyumsuz manzaraya büründü. Gümüşhane- Trabzon karayolu üzerinde yer alan Zigana tünelinin Trabzon tarafında Zigana dağının yüksek zirvelerine kadar sarı zifin çiçekleri nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen bölge yüksek zirvelerde halen duran kar kütlelerinin beyazı, yemyeşil doğasıyla görenleri adeta büyülüyor. Tarihi yol üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana geçidinde bayram tatili nedeniyle aşırı yoğunluk meydana gelirken, sahilin sıcak ve nemli havasından bunalarak biraz nefes almak isteyen vatandaşlar soluğu Zigana dağında aldı. Karayolunun yol ayrımından itibaren sarı zifin çiçekleri arasında yolculuk yaparak Zigana coğrafyasının büyülü dünyasına dahil olan vatandaşlar her gördükleri çiçek kümesinin içerisine girerek aile bireyleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektiriyor. Trabzon'dan Zigana dağının enfes manzarasını izlemeye gelen Tomruk ailesi de "Sarı Komar" ve "Sarı Ağu" olarak adlandırılan zifin çiçeklerinin büyülü dünyasına kendisini kaptıranlardan birisi oldu. Aromatik kokusunu tüm coğrafyaya salan zifin çiçekleri arasında fotoğraf çektiren Osman Tomruk, "Bayram tatili fırsat bilip kendimizi buralara attık. Doğa ve çiçekler hoşumuza gidiyor. Yayla çiçeklerini koklanıp içinde fotoğraf çekilelim derken kendimizi burada kaybettik" dedi. Sıcak nedeniyle Trabzon'da bunaldıklarını Zigana'da ise üşüdüklerini dile getiren Tomruk, "Herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Eşi Zuhal Tomruk ise doğayı ve çiçekleri çok sevdikleri için sarı renkli zifin çiçeklerinin içerisinde adeta kaybolduklarını belirterek, "Bayılıyoruz, içimiz açılıyor. Böyle görünce de mutlu oluyoruz. Doğa harika. Yeşilin her tonu, sarı ve morun yanında zirvelerdeki kar kütleleriyle birlikte muhteşem bir manzaraya tanıklık ettik" diye konuştu.(Recep Ergin/İHA)