Haberler » 3. Sayfa » Zigana dağında trafik kazası: 3 yaralı

Zigana dağında trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

21.10.2019 15:19Zigana dağında trafik kazası: 3 yaralı
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Samet Kelleci yönetimindeki 69 AJ 456 plakalı otomobil Zigana tünelini çıktıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen Yavuz Selim Ender Polat yönetimindeki 24 AAK 794 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Kelleci ve otomobilde bulunan yolcular Hamit Sayımer ile Kemal Şahinoğlu hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:35 Kuşadası'nda 83 düzensiz göçmen yakalandı
16:36 Gaziantep'te 200 polisle asayiş uygulaması
16:36 Yaşlı kadının 20 yıl önce elleriyle dokuduğu halısı çalındı
16:28 Başsavcılık Emine Bulut cinayeti davası kararını istinafa götürecek
16:16 Erzincan'da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi yakalandı
16:15 Kimlik kontrolü yaptırmak istemeyen 2 şüpheli bekçilere saldırdı
16:11 Pamuk deposu sabaha kadar yandı, hasar büyük
21.10.2019 16:43:10