17.06.2019 17:47
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Zihin gücü teknolojiyle birleşti

Zihin gücü teknolojiyle birleşti

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, babalar ile çocuklarını zihin gücünün teknoloji ile birleştiği eğlenceli etkinlikte bir araya getirdi.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, babalar ile çocuklarını zihin gücünün teknoloji ile birleştiği eğlenceli etkinlikte bir araya getirdi. Zihnine güvenen babaların kıyasıya yarıştığı etkinlikte, dereceye girenlere sürpriz hediyeler verildi.

Babalar ve çocuklarının katıldığı "Zihin Gücü Futbol" aktivesinde yarışanlar kadar onları izleyenler de heyecan dolu anlar yaşadı.

Zihin gücünün teknoloji ile buluştuğu etkinlikte, akıllı mini toplar telefon üzerinden kontrol edilerek yarışmalar yapıldı. 360 derece dönebilen bir platform üzerinde ziyaretçilerin durmasıyla video çekimi yapılırken renkli görüntüler oluştu. Ücretsiz olan etkinlikte dereceye girenlere sürpriz hediyeler verildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Futbol, Adana, Güncel

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