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Zihinlerinde canlandırıp AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladılar

Muş'ta görme engelli 3 öğrenci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

19.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:20
'ta görme engelli 3 öğrenci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin anlatımıyla zihinlerinde canlandırdıkları fotoğrafları beğendi.
Gazi İlkokulunda eğitim gören görme engelli 3 öğrenci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları öğretmenleri Enes Yalçınöz'ün yardımıyla inceledi.
Öğretmen Yalçınöz, tek tek incelediği fotoğrafların bütün ayrıntılarını öğrencilerine anlattı.
Görme engelli öğrencilerden Bager Çalışcı, haberde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama", yaşamda İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.
Musap Üzer de haberde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı karesine oy verdi.
Oylamaya katılan öğrencilerden Çalışcı, öğretmenlerinin anlatımıyla fotoğrafları beğendiklerini belirterek, "Öğretmenimiz bize anlatırken biz de onu çok dikkatli dinledik ve beğendiğimiz fotoğrafları oyladık." dedi.
Öğretmen Yalçınöz de oylamaya katılan öğrencilerinin çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Görme engelli öğrencilerime fotoğraflardaki duygu düşünceleri yansıtarak anlatmaya çalıştım. Öğrencilerim de fotoğrafları hissederek hayal dünyalarında canlandırarak oylarını verdiler" diye konuştu.
Zihinlerinde canlandırıp AA'nın

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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