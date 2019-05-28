28.05.2019 10:00
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Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada!

Evinin camında müzik dinleyen engelli genç kızı öpen ve cinsel organını gösteren sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi. İğrenç olayın görüntüleri ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı evinde cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak öpen ve cinsel tacizde bulunan sapık E.Y.(40), cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Maltepe'de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan genç kıza önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren sapık, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, sapığın aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sapık, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.Y., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan sapık E.Y. hakkında "kasten öldürme" den suç kaydı olduğu öğrenildi.

TACİZ ANI KAMERADA

E.Y.'nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sapık arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yaptıktan sonra bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından sapık pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor.

Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada! Maltepe, Genç, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (3)
CANİMTÜRKİYEM: ''idam cezasi gelirse imzalarim. . '' diyen kimdi acaba? iktidarda olan parti kim, neden getirmiyor?
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SİNİRLİ: SİZ HALA ADAM AKILLI CEZALAR GETİRMEYİN BAKALIM DEVLET BİRSEY YAPMASIN BAKALIM HADIM SART İDAM SART OY MOY YOK KİMSEYE ARTIK
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SİBEL: Allahın belaları, nefes alan her canlıya tacizde bulunan zavallı mahlukatlar. soyları sopları kurusun inşallah. nasıl başa çıkarız bunca ahlaksızlıkla inanın bilmiyorum çok enteresan devamlı artıyor bu vakalar. HADIM GÜZEL OLURDU YA DA BU İNSANLARI DENEYLERDE KULLANMAK BAŞKA BİR İŞE YARAMAZLAR BUNLAR
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