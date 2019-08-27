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Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladıAdıyaman'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.

27.08.2019 18:30
Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı
Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı
Adıyaman'da, zihinsel engelli olduğu iddia edilen G.B. adlı kadın, yoldan geçen G.A. adlı kadını meyve bıçağı ile kolundan bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, öğleden sonra Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli G.B., elindeki meyve bıçağı ile yoldan geçen G.A.'ya saldırıp, kolundan yaraladı.
İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri G.A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan G.B. ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.
Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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