Zihinsel Engelli Kadına Cinsel Saldırıda Bulunan Sapık: İlişkide Bulunmayı Teklif Etti,Tuvalete Götürdüm

Konya'da parkın tuvaletinde zihinsel engelli R.B.Ç.'ye (26), cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y. polisteki ifadesinde, "Teklif ondan geldi ama ilişkiye girmedik. Zihinsel engelli olduğunu bilseydim teklifini kabul etmezdim" dedi.

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli R.B.Ç. adlı kadın, parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra R.B.Ç.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KADIN VE TACİZCİ ADAMI TUVALETTE YAKALADI

E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve R.B.Ç.'yi dışarı çıkardı. R.B.Ç.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, E.Y.'yi gözaltına aldı.

"TUVALETE GÖTÜRDÜM, YAKINLAŞTIK "

E.Y. polise verdiği ifadesinde R.B.Ç., parkta oturduğu sırada yanına bir kadın ve çocuğun geldiğini belirterek, "Ben parkta otururken yanıma ismini sonradan öğrendiğim bir çocuk ve bu kadın geldi. Kendileriyle orada tanıştım. Bana paralarının olmadığını ve bir alışveriş merkezine gitmek istediklerini söylediler. Ben de onları söyledikleri alışveriş merkezine götürdüm. Orada çocuk oyun oynarken biz dışarıya sigara içmeye çıktık. Kadın bana bir yere gidip, ilişkide bulunmayı teklif etti. Ben de onu yakınlardaki bir tuvalete götürdüm. Yakınlaştık ama ilişkiye girmedik"dedi.

"İLİŞKİDE BULUNACAĞIMIZ SIRADA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GELDİ"

Daha sonra Sille Baraj Parkı'na gittiklerini ve burada tuvalete girdiklerini ifade eden E.Y., "R.B.Ç. bize tuvalete gideceğini söyledi. Ben de benimle yakınlık kurduğu için peşinden giderek kadınlar tuvaletine girdim. Kabine girip, kapıyı kapattım. İlişkide bulunacağımız sırada güvenlik görevlileri kapıya tıklayarak benim dışarı çıkmamı istedi. Bizi güvenlik kulübesine götürüp, polise haber verdiler" dedi.

"ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

R.B.Ç.'nin zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ileri süren E.Y., "Ben onun zihinsel engelli olduğunu bilmiyordum. Engelli olduğunu bilseydim ilişki teklifini kabul etmezdim. İlişki konusunda onu zorlamadım. Kendisi isteyince teklifini kabul ettim" dedi.

"CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

E.Y., yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA