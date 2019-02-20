Zihinsel Engelliler Dernek Üyeleri Demirkol'u Ziyaret Etti

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Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri, derneklerine yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ziyaretinde bulundu.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri teşekkür ziyaretinde bulundu. Haliliye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olup, dernek üyelerine yapılan hizmetlerden dolayı Demirkol'a teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Bedih Satoğlu, zihinsel engellilerin Haliliye Belediyesi ile ilk defa yaşadığı anlar olduğunun belirtti. Demirkol'un her zaman yanlarında olduğunu vurgulan Satoğlu, Demirkol'a zihinsel engellilerin ürettikleri malzemeleri de hediye etti.Zihinsel engelliler ile engelsiz bir Haliliye oluşturmak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Demirkol, "Zihinsel engelli ve zihinsel engellilerimizin aileleri, Dernek Başkanı Bedih Satoğlu ile birlikte bize vefa ziyaretinde bulundu. Kendilerinin hassasiyetini, vefalarını göstermek amacıyla teşrif ettiler. Birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda, zihinsel engellerimize daha öncede yaşamadıklarını yaşatmak, daha önce tatmadıklarını tattırmak adına geçmiş zamanlarda birlikte olduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA