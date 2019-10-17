Zihinsel engelliler yumurta toplayıp, araç yıkıyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki orta ve ağır düzeyde zihinsel engellilerin eğitim gördüğü İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda açılan atölyelerde öğrenciler hem rehabilite ediliyor hem de meslek sahibi oluyor. Zihinsel engeliler, yumurta üretim çiftliğinde tavuk besliyor, yumurtaları topluyor. Yeni açılan oto yıkama atölyesinde de araçların iç ve dış temizliğini yaparak, okula gelir sağlıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler eğitim görüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan okula aileleri tarafından sabah getirilen zihinsel engelliler, gün boyu yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim alıyor. İlköğretim, orta öğretim ve 23 yaş üzeri neredeyse her yaştan 195 öğrencinin bulunduğu okulda 63 eğitimci görev yapıyor. Okulda açılan çeşitli iş atölyelerinde zihinsel engellilerin sosyal hayata uyum sağlamaları, temel yaşam becerilerini geliştirmeleri, iş ve mesleğe yönelik beceriler kazanmaları sağlanıyor.

TAVUKLARI YEMLEYİP, YUMURTA TOPLAYARAK REHABİLİTE OLUYORLAR

Zihinsel engellilerin topluma kazandırılması amacıyla açılan iş kurslarından biri olan yumurta üretim atölyesinde 12 ayrı kümeste 450 tavuk bulunuyor. Engelliler, hayvan sağlığı öğretmeni eşliğinde kümeslere girip, tavukları yemleyip, yumurtaları topluyor. Günde toplanan 250 yumurta paketlenip, satılıyor, okula gelir elde ediliyor.

Okulda, engelliler yetenek ve yeterlilikleri belirlendikten sonra açılan atölyelere yönlendiriliyor. Engeliler okulda açılan sera, yumurta üretim, yiyecek ve içecek hazırlama, çay süzgeci yapma, el sanatları, galoş imalathanesi, takı tasarım, dokuma ve mum imalat atölyelerinde çalışıp, iş ve mesleklere yönelik beceriler kazanıyor. Okulun bahçesinde açılan oto yıkama atölyesinde zihinsel engelliler, araçların iç ve dış temizliğini de yaparken, kuaförlük atölyesinde ise uzman öğretmenler eşliğinde saç tarıyor, fön çekerek rehabilite ediliyor.

'FAYDALI BİREY OLDUKLARINI GÖRÜYORLAR'

Denizli Valisi Hasan Karahan da okulu ziyaret ederek, engellilerle zaman geçirdi. Atölyeleri gezen Karahan, "Zihinsel engellilerin günlük işlerde başarılı olacaklarını göstermek amacıyla atölyeler açıldı. Özel eğitime muhtaç olan kişilerin eğitimi ve onları hayata hazırlamak bizim için önemli. Denizli bu noktada iyi bir yerde, devletimiz ve hayırseverlerimizin bu konuda ciddi katkısı var. Zihinsel engelli evlatlarımız bize emanet. Atölyelerde özgüvenleri gelişiyor, yapabilecekleri işler olduğunu ve faydalı bireyler olduklarını görüyorlar" dedi.

ATÖLYELERDE BECERİ KAZANIYORLAR

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Okulda, engeliller için 9 beceri atölyesi var. Zihinsel engelli çocuklarımızı hayata hazırlamak için öğretmenlerle birlikte çalışıyoruz. Buradaki engelliler, atölyelerde beceri kazanıyor. İlgi ve kabiliyetlerine, heves ve heyecanlarına göre yönlendiriliyor. Atölyelerde güzel zamanlar geçirirken, gelecek için meslek sahibi de oluyorlar. Buradan mezun olup, üniversite bitiren engelliler dahi var" diye konuştu.

Okulda eğitim gören zihinsel engelli 30 yaşındaki Veli Kanyılmaz'ın annesi Ayşe Kanyılmaz, oğlunun okulunu sevdiğini, isteyerek geldiğini belirterek, "Eğitimden çok memnunuz. Burada el işleri yapıyor ve paketleme atölyesinde eğitim alıyor. Daha önce hırçınlığı vardı, buradaki eğitimler sayesinde ortadan kalktı" dedi. Engelli Barış Tercan'ın annesi Huriye Tercan ise, oğlunun okulda mutlu olduğunu ifade ederek, "Daha önce normal bir okula kayıt yaptırmıştık ama uyum sağlayamadı. Burada kendi gibi arkadaşları olduğunu görünce mutlu oldu. Burada öğretmenler çocuklarımızla çok ilgileniyor. Buradaki atölyelerde çalışmayı çok seviyor. Sabah erkenden kalkıp okula gelmek istiyor" diye konuştu.

Okulda iç-dış oto yıkama için 20 TL, koliler halinde satılan 30 yumurta için ise 18 TL alınıyor. Oto-yıkama ve yumurtaların satışından elde edilen gelir, okulun ihtiyaçları için harcanıyor.