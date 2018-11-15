Zile Belediyesi'nden Akülü Araçlara Şarj İstasyonu

Zile
Belediyesi engelli araçları için şarj istasyonu üretimi yaptı.
Zile Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü tarafından engelli şarj istasyonu üretimi yaparak şehrin belli noktalarına yerleştirdi.
Bugüne kadar belediyenin birçok ihtiyacını kendi bünyelerinde ürettiklerine dikkat çeken Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel
, "Engelli kardeşlerimiz için kendi belediyemiz bünyesinde engelli araç şarj istasyonu üretimini gerçekleştirdik. Çok uygun bir maliyetle yaptığımız bu istasyon birçok engelli kardeşimizin ihtiyacıydı. Bugüne kadar geldiğimiz noktada belediyemiz, duraklardan, banklara kadar birçok ihtiyacını üreten ve üretmekle kalmayıp birçok aracımıza kadar tamir onarım bakımını yapar duruma gelmiştir. Engelli hemşehrilerimizin evlerinden çıkarak yaşama katılabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanı sağlamak amacıyla akülü şarj istasyonları üretimi yaptık." dedi.
Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil İçcan da yapılan çalışmadan memnun olduğunu ve Vidinel'e teşekkür etti.
Lütfi Vidinel,Zile
15 Kasım 2018 Perşembe 12:49