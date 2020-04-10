Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zile'de adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemleri alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde, adliyede ve cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

10.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Zile'de adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemleri alındı
Tokat 'ın Zile ilçesinde, adliyede ve cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.
Zile Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliyesinin ve M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun tüm birimlerine dezenfekte işlemi uygulandı.
Adliye ve ceza infaz kurumunun giriş bölümlerine el dezenfektanı yerleştirildi. Ayrıca girişlerde ateş ölçer ile herkesin ateşi ölçülüyor.

Tüm personele ise tek kullanımlık cerrahi maske ve eldiven dağıtıldı.

Özellik arz eden rahatsızlıkları bulunanların izin kullanmalarına da imkan tanındı.

Bu kapsamda sosyal izolasyonun sağlanması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla asgari düzeyde personel bulundurularak adalet hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Tokat, Zile, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Güncel ››Zile'de adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemleri alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Çanakkale'de karantina altındaki erler birliklerine gönderildi - Haber 17:04: Başkan İlhan'dan Polis Haftası mesajı - Haber 17:04: Manisa'da özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Haber 17:04: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya... - Haber 17:03: Melike Hatun Camii'nde cuma namazı kılındı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber