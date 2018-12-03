03 Aralık 2018, 20:44
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Zile'de Engelliler İçin Yürüyüş Yapıldı

Zile

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Zile Adliyesi önünde bir araya gelen ilçe protokolü, engelli derneği temsilcileri ve engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yaptı.

Katılımcılar, engellilere nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiğine ve sorunlara dikkat çeken pankartlarla adliye önünden Zile Engelliler Meslek Kazandırma Derneğine kadar yürüdü.

Yürüyüşe Zile Kaymakamı Kubilay Ant, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Tokat,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Zile
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:44