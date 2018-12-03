Zile'de Engelliler İçin Yürüyüş Yapıldı

Tokat
'ın Zile
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Zile Adliyesi önünde bir araya gelen ilçe protokolü, engelli derneği temsilcileri ve engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yaptı.
Katılımcılar, engellilere nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiğine ve sorunlara dikkat çeken pankartlarla adliye önünden Zile Engelliler Meslek Kazandırma Derneğine kadar yürüdü.
Yürüyüşe Zile Kaymakamı Kubilay Ant, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel
ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Tokat,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Zile
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:44