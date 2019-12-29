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Zile'de sahte içki operasyonu

Zile'de sahte içki operasyonuTokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.

29.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:35
'de sahte içki operasyonu
Tokat'ın Zile ilçesindeki bir işyerinde ve evide, yılbaşında satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 120 litre sahte içki, etil alkol ele geçirildi.
Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde, kendi ikametinde hazırladığı sahte alkol ürünleri sattığını bilgisine ulaştı. A.A.'nın iş yerine ve ikametine polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre etil alkol ile malt aroması, yaş üzüm aroması, anason aroması, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.
Zile'de sahte içki operasyonu

Zile, Güncel

Kaynak: DHA


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