Zile'de Su Fiyatında Yüzde 12 İndirim Yapıldı

Tokat
'ın Zile
ilçesinde belediye meclisinde alınan kararla su fiyatlarında yüzde 12 oranında indirime gidildi.
Zile Belediyesi meclis toplantısında alınan su fiyatları indirim kararı oy birliği ile kabul edildi.
Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel
, yaptığı açıklamada, "Zile belediyesi olarak bugün meclis toplantımızda tüm meclis üyelerinin katılımıyla meskenlerde kullanılan su fiyatlarını ortalama yüzde 12 oranında indirdik. Halkımızın ekonomisine katkıda bulunmak, daha ucuza içme suyunu kullanması adına bu indirimi gerçekleştirdik. Ayrıca şu anda sularımız bölgenin en temiz kaliteli suları. Bu kalitede suların akmasından dolayı da çok mutluyuz." dedi.
Lütfi Vidinel,Tokat,Zile
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:43