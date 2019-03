Zillet İttifakı, Başka Bir Tezgah Hazırlıyor"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tunceli'de bu yıl, 2019'da yataklarda yer yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil tabii. Ömründe bir tek çakılı çivisi olmadığı için bunların nasıl yapılacağını, edileceğini bilmiyor ama şimdi başka bir tezgah hazırlıyor. Bu zillet ittifakı, başka bir tezgah hazırlıyor." dedi.Soylu, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adnan Menderes Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türk milletinin bugüne kadar çok büyük sıkıntılardan geçtiğini söyledi."Memleketin Başbakanını astılar, acımadılar, bakanlarını astılar." diyen Soylu, "1960'da darbe yaptılar. 1971'de, 80'de 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da... O Amerikan uşağı, Pensilvanya'daki o şarlatan 15 Temmuz'da bu ülkenin bağımsızlığını, hürriyetini, bu aziz milleti başkalarına peşkeş çekmek için darbe yapmaya çalıştı." ifadesini kullandı.Türkiye'nin, Türk milletinin, büyük medeniyetin önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:"7 Haziran'dan sonra hatırlıyor musunuz? PKK'nın siyasi kolu, Doğu ve Güneydoğu'yu ateş topuna çevirdiler. Okulları, kütüphaneleri, belediyelerimizi alt üst etmeye çalıştılar. 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Devlet kuracaklar ardından terör merkezi oluşturacaklar. Bize geçmişte yapamadıklarını yapacaklar. Eğer Recep Tayyip Erdoğan, iradeli davranmasıydı bu devleti orada kurduracaklardı. Minnettarız, Tayyip Erdoğan tarihe not bıraktı, kendi adına değil tarihimiz, medeniyetimiz adına 'ey dünya biz karar vermedikçe bu coğrafyaya oyun kurdurtmayız.' dedi.""Ne yapsaydım sırtını mı sıvazlasaydım?"Soylu, ABD'nin "Afrin'e girme" dediğini anımsatarak, "Niye? Aba altından sopa gösterecek. Çatır çatır girdik mi, PKK'yı kazıdık söktük mü? Bana kızıyorlar, 'Çok sert konuşuyorsun' diye. Kadın çıkmış demiş ki, 'Sırtımı PYD'ye PKK'ya yasladım.' Ne yapsaydım sırtını mı sıvazlasaydım? Şimdi sana 4 duvar verdim, hangisine yaslanırsan yaslan. Sessiz mi kalacağız?" diye konuştu."Suratında meymenet yok, Sezai Temeli denen eş başkan ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Kürdistan neresiyse." değerlendirmesini yapan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öbür taraftan 'Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Aynısını dün akşam Pervin Buldan söylüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın hepsini tek tek söyledikten sonra 'Bizim adaylarımızın olmadığı yerde AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz, martın sonunda da hükümet bırakmayacağız.' diyor. Bu kadarla da kalmıyor. Ne demek istiyorlar? Diyorlar ki, Doğu ve Güneydoğu'da onlar kazanacaklar, Batı'da da iktidar karşısında Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onlara destek verecekler. Sözleşmeyi gördünüz mü? Sözleşme açık. Önümüzde seçimsiz 4,5 yıl var. Bu 4,5 yılda Türkiye'nin güçleneceğini, engellenemeyeceğini güçlü adım atacağını görenler, başka bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar."Soylu, 24 Haziran seçimlerinde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partililere tek tek seslendiklerini, "Ne olursunuz terör örgütü PKK'yı şımartmayın, bunları desteklemeyin." dediklerine dikkati çekerek, "HDP diye siyasi parti yoktur. PKK'nın siyasi kolu vardır. Bunlara 'milletvekili' demek, aziz milletimize hakarettir. Onlar PKK vekilidir." dedi.Milleti birbirine düşürmek için her türlü tezgahın ortaya koyulmaya, büyük projelerin yapılmasının engellenmeye çalışıldığına işaret eden Süleyman Soylu, "Şehir hastaneleri, yüksek hızlı tren, dünyanın en büyük barajlarını, tünellerini, havalimanını yapıyoruz. Avrupa'yı Uzakdoğu'ya bağlayacak tünel yoluyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Çatlasınlar, patlasınlar. Esas yeni başladık, korkuları ondan. Büyük, güçlü, bağımsız Türkiye geliyor." ifadesini kullandı."Fitne tohumları ekiyorlar"Zeytin Dalı Operasyonu'nda 'Acaba mühimmatımız yeter mi' diye bir ara endişelendiklerini anlatan Soylu, "Amerika da her zamanki numarasıyla beraber 'Biz mühimmat vermeyiz'e getirdi. Artık öyle bir noktaya gelmiş milletimiz var ki, bizim evlatlarımız, Allah onlardan razı olsun, hemen iki ay içinde o akıllı mühimmatları yaptı. Artık nasıl İHA'lar için kimseye el açmıyorsak şimdi Amerika'ya, dünyaya el açmadan kendi mühimmatlarını yapan, üzerinde ay yıldızlı patenti olan güçlü, kuvvetli bir Türkiye'yi hep birlikte oluşturmanın heyecanı ve gayreti içindeyiz." diye konuştu.Bu yıl Mardin'e 3 milyon turist geldiğini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:"Tunceli'de bu yıl, 2019'da yataklarda yer yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil tabii. Ömründe bir tek çakılı çivisi olmadığı için bunların nasıl yapılacağını, edileceğini bilmiyor ama şimdi başka bir tezgah hazırlıyor. Bu zillet ittifakı, başka bir tezgah hazırlıyor. Hazırlıkları şu, 'Siz bizim elimizden belediyeleri aldınız, sizin büyükşehirlerinize PKK'yı sızdıralım da görün dünyanın kaç bucak olduğunu' diyorlar. Önümüzdeki 4,5 yıl bizi hedeflerimizden uzaklaştırabilmek, Türkiye'nin güçlü adımlar atabilmesini engellemek için fitne tohumları ekiyorlar.""13-14 yaşındaki çocukları, kızları dağa getirip de Murat Karayılan'a ardından da Cemil Bayık'ın masasına meze edenlerin burnundan fitil fitil getirmezsek ..." diyen Soylu, "Türkiye, bu 4,5 yılda hakkaniyete adalete çağrı yapmasın, güçlenip mazlumlara el uzatıp kendi standartlarını yükseltmesin, milli değerler üretmesin, ekonomide güçlü adımlar atmasın, terörü tamamen kökünden kazımasın diye istikrarsız bir dönem oluşturabilmek için 31 Martta bizi zaafiyete uğratmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.İHA'lar için bir yazılım yapıldığını anımsatan İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:"Terör örgütleri bundan sonra bırak dağda yürümeyi, kafalarını çıkaramayacaklar. Türkiye'de bu meselenin kökünün kazıyacağız, nefes aldırmayacağız. DHKP-C'nin Türkiye'de her tarafta yöneticileri vardı. Şimdi Türkiye'de olanları varsa ya ölüdür ya tutukludur. PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, tüm terör örgütlerinin ayağına basıyoruz."