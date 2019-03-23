Zillet İttifakının Kime Hizmet Ettiği Belli Değil"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
, "Zillet ittifakının kime hizmet ettiği ya da kime edeceği hiç belli değil. Ne yani, zillet ittifakını alıp şaha mı kaldıracağız, asla." dedi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Bolu
Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
'e destek için kente gelen Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Kürkçüler
Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ömrünün 20 seneye yakın süresini Bolu'da, yılda en az 3-4 defa kamp yaparak geçirdiğini anlattı.
Yerlikaya, "Fatih kardeşimizle beraber uzun yıllar milletvekilliği yaptık, birlikte hizmet ettik. Aynı zamanda bakan yardımcılığı yaptık. Cumhurbaşkanımız da Bolu'yu kardeşimize emanet etti." diye konuştu.
Bu seçimin sadece belediye seçimi olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"31 Mart seçimleri, sadece Fatih kardeşimize atılmış bir seçim ve oy değildir. Afrika
'da, Myanmar
'da, Suriye
'de, Irak
'ta, Filistin
'de mazlumlar için bir seçimdir, bir oydur. Bunun bilincinde yolumuza devam etmeliyiz. Aramızda küskünlükler olabilir. Bunu seçimden sonra kardeşçe, beraberce, oturup birlik içinde çözeceğiz. Bugün kızgınlık günü değil. Bugün, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi birbirimize ders verme günü değil. Bugün etle kemiğin birleştiği, birbirimize daha çok ve sıkı şekilde bağlandığımız bir seçimdir."
"Biz Cumhur İttifakı'yız. Ne yani zillete teslim mi olacağız?" diyen Yerlikaya, "Kimin gemisine su taşıdığı belli mi? Kimin kargosunu yaptığı belli mi? 3 gündür Doğu'da, Güneydoğu'dayım. Zillet ittifakının kime hizmet ettiği ya da kime hizmet edeceği hiç belli değil. Ne yani, zillet ittifakını alıp şaha mı kaldıracağız, asla. Cumhur İttifakı ile vakur duruşumuzu, dik duruşumuzu, güçlenişimizi ortaya koyacağız. Hep beraber." ifadesini kullandı.
Konuşmasının ardından vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Yerlikaya, bir vatandaşın, çocukluk ve gençlik yıllarında düzenledikleri mahalleler ve köyler arası turnuvaların yeniden yapılması için bakanlığın desteğini istediklerini söylemesi üzerine, şunları kaydetti:
"Bizim hedefimiz de şu; gençlerimizin vakitlerinin büyük bir kısmını sportif alanlarda geçirmelerini arzu ediyoruz. Sporun şöyle bir özelliği var; hangi dil ve din olursa olsun, ne olursa olsun spor birleştirici güç. Bunu nasıl yapacağız. Alanları genişleteceğiz. Mesajı aldık. İnşallah yakın zamanda da köyler arası organizasyonlara talibiz, yapmaya da hazırız."
Hamza Yerlikaya, Güncel
Kaynak: AA