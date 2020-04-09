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Zimbabve'de 500 bin kişi ciddi açlık çekiyor

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, 500 bin kişinin ciddi açlık çektiği bildirildi.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:48
Zimbabve'de 500 bin kişi ciddi açlık çekiyor
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, 500 bin kişinin ciddi açlık çektiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, nüfusunun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya bulunduğu Zimbabve'de, 500 bin kişinin ciddi açlık kategorisinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkede son zamanlarda yapılan araştırmanın, "Şiddetli gıda güvensizliği yaşayan Zimbabveli sayısının geçen yılın sonunda 3,8 milyondan 4,3 milyona yükseldiğini" ortaya çıkardığı kaydedildi.
WFP Zimbabve Direktörü Eddie Rowe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede halkın çoğunluğu açlıkla mücadele ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha geniş ve daha derin bir çaresizlik yarattığını belirtti.
Açlıkla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini kaydeden Rowe, "Bu trajedinin felakete dönüşmesini önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.
WFP, kuraklık ve ekonomik sıkıntı nedeniyle açlık krizi yaşayan Zimbabvelilere gıda ulaştırmak için 130 milyon dolarlık "acil" yardım çağrısında bulundu.
Mevsimsel yağışların azalması nedeniyle tarımsal ürün verimliliğinin düştüğü ve hayvanların telef olduğu kırsal kesimde 5,5 milyon kişi gıda güvenliğine sahip değilken, şehirlerde 2,2 milyon kişi yeterli su ve gıdaya ulaşamıyor.
Elektrik ve suyun belli saatlerde dönüşümlü olarak kullanılabildiği 14 milyon nüfuslu ülkede, ekonomik krizin yol açtığı hiperenflasyon nedeniyle halk gıda ürünlerini almakta zorluk çekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Güncel
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