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Zimbabve'de asılsız Kovid-19 haberlerini üretenlere 20 yıl hapis

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, imzasını taklit ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin sahte açıklama üretenlerin 20 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

14.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:22
Zimbabve'de asılsız Kovid-19 haberlerini üretenlere 20 yıl hapis
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, imzasını taklit ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin sahte açıklama üretenlerin 20 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.
Devlet televizyonu ZBC'ye konuşan Mnangagwa, 21 günlük Kovid-19 karantinasının uzayacağına ilişkin sahte belgeyi hazırlayan kişi veya kişilerin ibret olması için 20 yıl hapse mahkum edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Şimdiye kadar 17 Kovid-19 vakası ve 3 ölümün görüldüğü ülkede, geçen ay yapılan yasal düzenlemelerle, salgına ilişkin yalan haber ve içerik üretenlere verilecek cezalar da ağırlaştırılmıştı.
Geçen hafta, karantina uygulamasının uzatıldığına ilişkin Mnangagwa imzalı bir belge, sosyal medyada çokça paylaşılmış ancak hükümet belgenin asılsız olduğunu açıklamıştı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, sadece acil ihtiyaçlar için dışarı çıkılmasına müsaade ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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