Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Zimbabve'de doktorlardan 'koronavirüs' grevi - Haberler

Zimbabve'de doktorlardan "koronavirüs" grevi

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, doktorlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.

25.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:40
Zimbabve'de doktorlardan
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, doktorlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı.
Zimbabve Hastanesi Doktorlar Birliği Başkanı Tawanda Zvakada, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorların Kovid-19'a karşı mücadelede yeterli ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.
Devlet hastanelerinde eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Zvakada, "Şu anda yüzlerce sağlık personeli yüksek risk altında ama kimse umursamıyor." dedi.
Zvakada, hükümet taleplerini sağlayana kadar işe gitmeyeceklerini kaydetti.
Ülkede bugüne kadar 3 koronavirüs vakası görüldü, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den karantina pozu Haberler
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den karantina pozu
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak Haberler
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu Haberler
Cumhurbaşkanı ulusa seslendi: Virüsü engellemenin tek yolu bu
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Haberler
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

22:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var" - Haber 22:30: Bulgaristan, Türkiye'ye geçmeyi bekleyen tırlar için eski askeri havaalanını parka dönüştürüyor - Haber 22:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü - Haber 22:29: BURSA Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi - Haber 22:22: ZONGULDAK Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız - Haber 21:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır - Haber 21:02: Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı - Haber 21:08: Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti - Haber