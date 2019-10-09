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Zimbabve'de elektriğe yüzde 320 zam

Zimbabve'de, enflasyondaki artış sonrası elektriğe yüzde 320 zam yapıldı.

09.10.2019 15:24Zimbabve'de elektriğe yüzde 320 zam
Zimbabve'de, enflasyondaki artış sonrası elektriğe yüzde 320 zam yapıldı.
Zimbabve Enerji Düzenleme Kurulundan (ZERA) yapılan açıklamada, artan üretim masrafları nedeniyle elektrik kilovat/saat fiyatının 38,6'dan 162,16 Zimbabve dolarına (3 lira) çıkarıldığı belirtildi.
Her gün 18 saate varan elektrik kesintilerinin yaşandığı Zimbabve'de halk, temel gıda maddeleri ve benzin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle zor günler geçiriyor.
Kuraklık ve hayat pahalılığının hüküm sürdüğü ülkede elektriğe son 3 ayda ikinci kez zam yapılmış oldu.

Ekonomi

Kaynak: AA

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