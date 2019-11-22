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Zimbabve'de elektrik kesintisi ormanları vurdu

Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle elektrik kesintilerinin artması, yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen halkın ağaçları kesmesine neden oluyor.

22.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:50Zimbabve'de elektrik kesintisi ormanları vurdu
Zimbabve'de yaşanan kuraklık nedeniyle elektrik kesintilerinin artması, yakacak ihtiyacını karşılamak isteyen halkın ağaçları kesmesine neden oluyor.
Ormanlarda kaçak olarak ağaç kesen 36 yaşındaki Tamirira Gumbo, AA muhabirine, günde 18 saat elektrik kesintisi yaşadıklarını söyledi.
Gumbo, "Elektrik kesintileri nedeniyle insanlar yakacak ihtiyaçlarını odunlardan karşılamak zorunda kalıyor. Biz de ağaçları keserek odun satıyoruz." dedi.
Artan elektrik fiyatlarına dikkati çeken Gumbo, zamların da yakacak ihtiyacını karşılamak isteyenleri ormanlara yönelttiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Zimbabve'de sadece 15,6 milyon hektarlık orman alanı kalırken uzmanlar ise ülkedeki elektrik sorununun çözülmemesi durumunda Zimbabve'nin yakında çölleşebileceği uyarısı yapıyor.

Güncel

Kaynak: AA

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