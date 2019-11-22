Haberler » Güncel » Zimbabve'de grev nedeniyle işten çıkarılan doktorların sayısı 435'e çıktı - Haber

Zimbabve'de grev nedeniyle işten çıkarılan doktorların sayısı 435'e çıktı

Zimbabve hükümetinin greve gittikleri gerekçesiyle işten çıkardığı doktorların sayısı 435'e yükseldi.

22.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:08Zimbabve'de grev nedeniyle işten çıkarılan doktorların sayısı 435'e çıktı
Zimbabve hükümetinin greve gittikleri gerekçesiyle işten çıkardığı doktorların sayısı 435'e yükseldi.
Zimbabve Enformasyon Bakan Vekili Mangaliso Ndlovu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 435 doktorun ekim başından bu yana yasa dışı grev yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi.
Hükümetin doktorlarla diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade eden Ndlovu, işten çıkarmaların son çare olduğunu kaydetti.
Mangaliso Ndlovu doktorlar hakkında 45 disiplin soruşturmasının başlatıldığını da sözlerine ekledi.
Zimbabve'deki doktorlar kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle ekim başında süresiz grev başlatmıştı.
Hükümet yaklaşık iki hafta önce 77 doktoru işten çıkarmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Doğu Akdeniz, stratejik bir denize dönüştü' (2)
15:38 Öğretmenini öldüren öğrenci, hakim karşısında (2)
15:38 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ezanlar kıyamete kadar okunacaktır"
15:33 Öğretmenler masa tenisi turnuvasında buluştu
15:33 Rahatsızlanan esnafın yardımına Zabıta koştu
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
22.11.2019 15:39:45