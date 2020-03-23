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Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

23.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:10
Zimbabve'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, ABD'den gelen iş adamı James Makamba'nın 30 yaşındaki oğlu Zororo Makamba'nın virüsten hayatını kaybettiğini belirtildi.
Zororo Makamba'da cumartesi Kovid-19 tespit edilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Güncel

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