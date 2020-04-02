Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zimbabve'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1600'den fazla mahkuma af

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 1600'den fazla mahkuma getirildi.

02.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:38
Zimbabve'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1600'den fazla mahkuma af
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ihtimaline karşı alınan tedbirler kapsamında 1600'den fazla mahkuma getirildi.
Zimbabve Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Sözcüsü Meya Khanyezi, basına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığının emriyle ülke genelinde 1680 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.
Bu kararın ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu kaydeden Khanyezi, serbest bırakılanlar arasında 53 kadının da bulunduğunu ifade etti.
Khanyezi, aftan yararlananlar arasında şiddet içermeyen suçlular ve ağır hasta olanlar bulunduğunu kaydetti.
Zimbabve'de şimdiye kadar 8 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.
Etiyopya
Etiyopya, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla yaklaşık 1500 mahkuma daha af çıkardığını duyurdu.
Adalet Bakanı Adanech Abiebie, geçen hafta çıkarılan affın ardından bugün 1500 kişinin daha affedildiğini bildirdi.
Bugüne kadar 29 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, geçen hafta 4 bine yakın mahkum affedilmişti.
Öte yandan, Etiyopya'nın komşusu Eritre, salgından ötürü üç haftalık sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Afrika, Etiyopya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zimbabve'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1600'den fazla mahkuma af - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:52: Adana, Mersin ve Hatay'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 16:52: Başkentte koronavirüs önlemleri sıklaştırıldı - Haber 16:52: Erdoğan: "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor" - Haber 16:52: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını kapsamında belediye başkanları ile video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuşuyor. - Haber 16:50: Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler