Zimbabve'de Otobüs Kazası: En Az 42 Ölü

16 Kasım 2018 Cuma 11:49



16 Kasım 2018 Cuma 11:49

Zimbabve'nin Gwanda bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 42'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi yaralandı.Zimbabve polisi, başkent Harare'ye 550 kilometre uzaklıkta bulunan Gwanda bölgesinde meydana gelen otobüs kazasında 42'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis Sözcüsü Charity Charamba, dün gece meydana gelen kazada yaralanan 20 kişide ciddi yanıklar olduğunu belirtti. Charamba tamamen yanan otobüste kazaya neyin sebep olduğunu henüz bilmediklerini söyledi. - HARARE