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Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı "çalışamaz durumda"

Ekonomik krizin büyüdüğü Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanının bağlı olduğu konsey işçilerin artık işe gidemeyecek durumda olduğunu açıkladı.

16.10.2019 15:30Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanı
Ekonomik krizin büyüdüğü Zimbabve'de yüz binlerce kamu çalışanının bağlı olduğu konsey işçilerin artık işe gidemeyecek durumda olduğunu açıkladı.
Zimbabve'de güvenlik ve sağlık hariç tüm kamu çalışanı sendikalarının altında toplandığı Apex Konseyi, basına yaptığı açıklamada, memurların, maaşlarını alamamaları ve yüksek enflasyon nedeniyle çalışamayacak durumda olduğunu duyurdu.
Memurların maaşlarının enflasyon nedeniyle hiçe dönüştüğünü belirten Konsey, çalışanlarının barınma, ulaşım ve yiyecek gibi ihtiyaçlarının artık karşılayamadığını söyledi.
Konsey, hükümeti, işçilerin bu koşullardan ötürü artık "işe gidemeyebileceği" konusunda uyararak, 2018'de 500 ABD dolarına yakın maaş alan bir kişinin maaşının bugün 40 ABD dolarına gerilediğini hatırlattı.
Sendika, memurların maaşlarının ABD dolarına ya da enflasyona göre ayarlanmasını talep etti.
Ülkedeki doktorların yaklaşık bir buçuk aydır sürdürdüğü grev de halen sürüyor.
Uluslararası Para Fonunun verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon yüzde 300 dolaylarında.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün açıklamasına göre ise ülkede ihtiyaçlarını karşılayamayan 5,5 milyon kişi gıda yardımına muhtaç durumda.

Ekonomi

Kaynak: AA

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