Haberler » Güncel » Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak - Haber

Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak

Zimbabve, kuraklık nedeniyle ölmeye başlayan yüzlerce vahşi hayvanı ülkenin başka bölgelerindeki parklara taşıyacak.

12.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:50Zimbabve kuraklık nedeniyle yüzlerce vahşi hayvanı taşıyacak
Zimbabve, kuraklık nedeniyle ölmeye başlayan yüzlerce vahşi hayvanı ülkenin başka bölgelerindeki parklara taşıyacak.
Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Save Vadisi Koruma Alanı'ndaki fil, impala ve bufalo gibi yüzlerce hayvan ülkenin diğer bölgelerindeki üç parka nakledilecek.
Toplu taşıma kapsamında 600 fil, 2 bin impala, 50 bufalo ve 40 zürafa başta olmak üzere çok sayıda hayvan, Chizarira Milli Parkı, Sapi Milli Parkı ve Mavuradonha Safari Alanı'na götürülecek.
200 fil telef oldu
Su ve yiyecek bulmak için halkın yaşadığı alanlara girmeye başladığı belirtilen hayvanların taşınması için yaklaşık 3 milyon dolar harcanması bekleniyor.
85 binlik fil nüfusuyla Botsvana'dan sonra dünyada en fazla fili barındıran ülkede şimdiye kadar 200 kadar fil kuraklık nedeniyle telef oldu.
Zimbabve'nin geçen ay su kuyuları açmak için 30 fil yavrusunu Çin'e satması tartışmalara yol açmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:09 flaş (3)
11:08 Ormanda kaybolan yaşlı adamın yakınlarından 'kaçırıldı' iddiası
11:03 200 yıldır akan çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor
11:08 Yeni Delhi'de hava kirliliği "tehlikeli" seviyede
11:08 Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı (1)
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son Dakika: Erdoğan'dan tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili açıklama
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:09:11