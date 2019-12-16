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Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması

Zimbabve Devlet Başkanı Yardımcısı Constantino Chiwenga'nın eşi Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.

16.12.2019 20:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:55Zimbabwe başkan yardımcısının eşine cinayete teşebbüs suçlaması
Zimbabve Devlet Başkanı Yardımcısı Constantino Chiwenga'nın eşi Marry Mubaiwa, eşini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor.
Cumartesi günü Zimbabve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ZACC) tarafından dolandırıcılık, kara para aklama, kur rejimi kurallarını ihlal etme ve Güney Afrika'ya yasa dışı yollarla 900 bin dolar aktarmakla suçlanarak tutuklanan Zimbabve Devlet Başkanı Yardımcısı Constantino Chiwenga'nın eşi Marry Mubaiwa, bu kez eşini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. Savcılar, Güney Afrika'daki hastanede Haziran ayında Marry Mubaiwa'nın eşi Chiwenga'nın yaşam destek tüplerini çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.
Marry Mubaiwa duruşmada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, avukatı Zimbabve Yüksek Mahkemesine kefalet talebinde bulundu. Savcıların Mubaiwa'nın kaçma ve tanıklara müdahale etme ihtimali bulunduğunu belirtmesinin ardından kefalet talebi reddedildi.
Çin'de yemek borusu tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden 4 ay sonra taburcu edilerek Zimbabwe'ye dönen Chiwenga'nın eşi Mubaiwa'den ayrılacağı iddia edildi. Öte yandan ZACC'i eleştirenler, davanın hakimi Loice Matanda-Moyo'nun Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Yardımcısı Chiwenga'nın baş müttefiki olan Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo ile evli olmasından dolayı davayı etkileyebileceğini dile getirdi.
(İHA)

Güney Afrika, Güncel

Kaynak: İHA

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