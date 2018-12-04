Zimbabwe Turizm Bakanı Travel Turkey'de

6.7.8 Aralık 2018 tarihlerinde Fuar İzmir alanında düzenlenecek olan 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'na Zimbabwe Turizm Standı'nda Zimbabwe Heykel Sanatları Sergisi sanatseverlerle buluşacak. Zimbabwe Turizm ve Çevre Bakanı Priscah Mupfumira'nın 15 kişilik ekibiyle geldiği Fuar'da açılacak sergide Tamer Taşkın'ın özel koleksiyonunda bulunan Zimbabwe heykelleri fuar boyunca izleyenleri büyüleyecek.

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12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda birbirinden güzel heykellerle Afrika esintileri yaşatacaklarını söyleyen Güney Afrika Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, Zimbabwe Turizm ve Çevre Bakanı Mupfumira'nın da katılımıyla çok değerli heykellerin sanat severlerle buluşacağını söyledi. İnsanların günlük hayatlarında başlarından geçenleri, doğdukları günden beri beraber yaşadıkları hayvanları, taş heykellerle yansıttıklarını söyleyen Taşkın, Afrika'da heykel sanatının çok gelişmiş olduğunu ve yıllardır gerçekleştirdikleri seyahatlerde bu eserleri satın alarak koleksiyon haline getirdiklerini vurguladı. Afrika'nın ilginç yaban hayatının heykellere esin kaynağı olduğunu belirten Taşkın, "Koleksiyonumuzda daha çok Afrika'nın vahşi doğasında barınan hayvanların figürlerine sahip heykeller var. Bu özel sergi fuar müddetince Zimbabwe standında görülebilecek Zimbabwe'den gelecek 15 kişi içinde 3 gazeteci bir de gurme yer alıyor. Türkiye ile Zimbabwe arasındaki turizmin daha da artırılması Fuar'da ele alınacak. 2019 yılında da Türk Hava Yolları Zimbabwe'ye direkt uçuşlara başlayacak. Bu sayede iki ülke arasındaki turizm ve ticaretin daha da artacağından hiç şüphem yok" dedi.