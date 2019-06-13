13.06.2019 17:12
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Zimmet davası sanığı eski icra müdürü: Yaptığımın savunulacak tarafı yok

Zimmet davası sanığı eski icra müdürü: Yaptığımın savunulacak tarafı yok

ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla 2 kardeşi ile birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), hakim karşısına çıkarıldı.

ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla 2 kardeşi ile birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), hakim karşısına çıkarıldı. Savunmasında, döviz borsasında kazandıklarıyla açığı tamamlamak istediğini; ancak giderek büyüdüğünü kaydeden Dilber, "Yaptığım hatanın savunulacak tarafı yok. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.
Eskişehir 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla 2 kardeşi ile birlikte tutuklanan Sedat Dilber'in (44) yargılanmasına başlandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya eski icra müdürü Sedat Dilber, kardeşleri İmdat Dilber (42) ve Hasan Hüseyin Dilber (36) ile avukatlar katıldı. Hakkında 'mimmet' suçundan dava açılan Dilber, yaptığı hatanın savunulacak tarafı olmadığını belirterek, "Forex hususunda bilgim vardı ama sermayem olmadığı için yatırım yapamamıştım. Görev yaptığım dairenin hesabındaki paraları UYAP sistemi üzerinden İstanbul'da yaşayan kardeşimin hesabına havale ettim. O da benim şahsi hesabıma gönderiyordu. Böylelikle Forex'ten altın, petrol üzerine işlem yapmaya başladım. Forex şirketine banka hesabımdan para aktarıyordum, kazandığım miktar tekrar kendi hesabıma aktarılıyordu. Yaklaşık 2 yıldır Eskişehir 6'ncı İcra Müdürlüğü'nün ana hesabından Forex'te işlem yapmak için kardeşim hesabına arada bir para yatırıyordum. Kardeşim İmdat bana, 'Neden paraları bana aktarıyorsun?' diye sorduğunda; devlet memuru olduğumu, hesabımda fazla para gözükmemesi gerektiğini söyledim" diye konuştu.
'PİŞMANIM'
Devlet kasasından yaklaşık 7- 8 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini itiraf eden Dilber, "Yılda her 3 ayda bir savcılık denetim yapıyordu. Bu denetimlerin yapılacağı tarihleri aşağı yukarı bildiğim için işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında zarar etmeye başladım. Durumu kardeşlerime anlattım. Aralık ayında zararımı kapatmak için yine Forex'e daha büyük miktarlarda para gönderdim; ancak zararım daha da büyüdü. Zimmetime geçirdiğim para, her geçen gün daha da yükseliyordu. Kardeşlerimin bu olayla ilgisi yok. Benim isteğim ile dahil oldular. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.
KARDEŞLERDEN 1'İNE TAHLİYE
Sedat Dilber'in kardeşleri İmdat ile Hasan Hüseyin Dilber de savcılıkta verdikleri ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, 'zimmet' suçunu işlemediklerini savundu.
Mahkeme heyeti, sanık Sedat Dilber ile İmdat Dilber'in tahliye talebini kabul etmezken, kardeşlerden Hasan Hüseyin Dilber, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Heyet, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Eskişehir, Güncel

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