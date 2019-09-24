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Zimmetine geçirdiği 1 milyon 143 bin TL ile bahis oynadı

Çivril ilçesi TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu Müdürü Fatih K., zimmetine 1 milyon 143 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

24.09.2019 11:02Zimmetine geçirdiği 1 milyon 143 bin TL ile bahis oynadı
Çivril ilçesi TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu Müdürü Fatih K., zimmetine 1 milyon 143 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın ilk ifadesinde para ile internet üzerinden hizmet veren bir iddia şirketi aracılığı ile bahis oynadığını söylediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, firmanın merkezinde yapılan kontrollerde Çivril şubesinin hesaplarında bir açık olduğu ortaya çıktı. Yapılan ihbarla iş yerine giden polis yaptığı incelemede şube hesaplarında 1 milyon 143 bin lira açık olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemeden sonra şube müdürü Fatih K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın ilk ifadesinde para ile internet üzerinden hizmet veren bir iddia şirketi aracılığı ile bahis oynadığını söylediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Çivril, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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