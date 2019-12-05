Zina nedeniyle değnek cezasına çarptırılan genç infazda bayıldı, ancak ceza tamamlandı

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunan bir kişi, çarptırıldığı değnek cezası infaz edilirken bayıldı. İlk yardım müdahalesi ile ayıltılan 22 yaşındaki genç 100 değnek cezasının tamamlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

100 DEĞNEK CEZASINA ÇARPTIRILDI

Endonezya'da şeriat kurallarının hakim olduğu tek eyalet olan Açe'de kumar oynayanlar, alkol tüketenler, eş cinsel veya evlilik öncesi ilişkiye girenler halk önünde kırbaçlanarak cezalandırılıyor. Gencin ilişkiye girdiği kadın ve aynı kadının ilişkiye girdiği bir başka erkek de 100 değnek cezasına çarptırıldı. Yerel medyada aynı gün içerisinde değnek cezası alan bir başka kadının da infaz sırasında bayıldığı haberleri yer aldı.

CEZA SİSTEMİ İNSANLIK DIŞI

Uluslararası Af Örgütü Endonezya Direktörü Usman Hamid "iki kişinin bilincini kaybetmiş olması bunun yetkileri altında meydana gelmesine izin veren idarecilerin suç işlediğini gösteriyor" diyerek işkenceye varan bu "zalim, insanlık dışı ve küçük düşürücü" cezalandırma sistemine son verilmesi çağrısında bulundu.

DEVLET BAŞKANI BUNA SON VERİN DEDİ

İnsan hakları grupları halka açık değnek cezasını kınarken Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da buna son verilmesini istedi. Fakat uygulama Açe'nin ağırlıklı olarak Müslüman olan toplumu arasında geniş bir desteğe sahip