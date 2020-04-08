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"Zinar" kod adlı terörist MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü

PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından Zap'ta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

08.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:35
PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci , Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından Zap'ta gerçekleştirilen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Düzenlenen operasyon öncesinde MİT mensupları tarafından, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin eşcinsel ilişkilere zaafı olduğu ve PKK yöneticilerinden "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi K.A. ile sık sık buluştuğu tespit edildi. MİT'in sahadaki yerel unsurları tarafından fırın işleten K.A. sıkı takibe alındı. Birkaç hafta içerisinde alışkanlıkları tespit edilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci, uygun bir zamanda MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Son dönemde örgütün gerçek yüzünü görüp kaçan PKK mensuplarının ifadelerine bağlı olarak değerlendirme yapan güvenlik kaynakları, örgütte eşcinselliğin giderek artış gösterdiğini ve orta seviyedeki PKK'lı yöneticilerin tecavüz şikayetlerini örtbas etmelerinin kaçışları arttırdığına dikkat çekti.
Kaynaklar, "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin, kardeşi K.A. ile yaşadığı eşcinsel ilişkiyi bilmesine karşın rapor etmeyen PKK mensubu "Amed Malazgirt" kod adlı Fehmi Atalay'ın davranışını, PKK'daki eş cinsel vakaların örtbas edilmesine örnek olarak gösterdi.
Öte yandan, Zap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci'nin PKK'ya 1999 yılında katıldığı, Hakkari Çukurca'da 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı/mayın yerleştirme ve benzeri birçok eylemin talimatını verdiği, son dönemde Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmeye çalıştığı öğrenildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zap bölgesi, Ekinci, PKK, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››'Zinar' kod adlı terörist MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler

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