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Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası kapsamında zincir marketlerde 15,16 ve 17 Nisan'da Karadeniz somonunun, 20-23 Nisan'da da alabalığın maliyetine satılacağını söyledi.

14.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:19

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyasının başlatıldığını, zincir marketlerde üç gün süreyle çipura ve levreğin maliyetine satıldığını hatırlattı. Kızıltan, "Aynı kampanya 15-16-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-21-22-23 Nisan'da alabalık için yapılacak" ifadesini kullandı.

"İLK ÇEYREKTE 47 BİN 670 TONLUK İHRACAT YAPILDI"

İhracatın sürdüğünü de belirten Kızıltan, "Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 66 ülkeye 47 bin 670 tonluk su ürünleri ihraç edildi. 248,1 milyon dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Hollanda'ya 37 milyon dolar, İtalya'ya 31 milyon dolar ve Japonya'ya 24 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi" dedi.

Zincir marketlerde 15-17 Nisan’da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan’da alabalık, maliyetine satılacak

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Ekonomi
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