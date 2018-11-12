Zincirleme Kaza Kameraya Yansıdı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, savrulan araçlardan birisi park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kameraya yansıyan zincirleme kazada bir kişi yaralandı.Kaza Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Serkan H. (38) idaresindeki 16 NN 293 plakalı otomobil, Ümit İlker Güneytepe'nin (41) kullandığı 16 NBR 36 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 NN 293 plakalı araç, park halindeki 16 ACS 924 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada Serkan H. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA