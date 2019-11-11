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Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:46
'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Ş. idaresindeki 57 DB 786 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde Ali Ö'nün kullandığı 06 BDE 566 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu araç da önünde bekleyen Ersin A. yönetimindeki 78 SB 338 plakalı otomobile vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 78 SB 338 plakalı otomobilde bulunan Nesrin A. (30), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Hürriyet Mahallesi, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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