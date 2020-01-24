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Zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

24.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:14
'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Turgutlu-Kemalpaşa kara yolu Bağyurdu Kavşağı yakınlarında, E.G. (46) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, M.A. (40) yönetimindeki, işçileri taşıyan 45 J 6319 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Bunun üzerine servis aracı da önünde seyreden A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler M.A. ve E.G'nin yanı sıra işçilerden Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), S.K. (30), A.T. (64), A.G. (18) ve B.D. (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.
Zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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