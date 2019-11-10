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Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 03:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 03:34
'nın ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.U. yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 54 S 2046 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan işçi servisi, aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı.
Kazada 10 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılara, sağlık görevlilerince müdahale edildi.
Otomobil sürücüsü baba O.U'nun hayatını kaybettiğini belirleyen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan anne İ.U. ve oğlu 7 aylık bebek E.E.U, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 7 yaralı

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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